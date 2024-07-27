«Факел» на своем поле примет «Акрон» в матче 2-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 27 июля. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» профсоюзов в Воронеже. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Акрон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке в прямом эфире на канале «Матч! Премьер», а также на платной основе на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.50 мск.

В 1-м туре РПЛ «Факел» уступил московскому «Динамо» (1:3). «Акрон» на старте сезона проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3.

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