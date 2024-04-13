Metaratings: «Спартак» примет отставку Абаскаля, если он захочет уйти по собственному желанию

«Спартак» готов принять отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля, сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб примет отставку 35-летнего испанца, если он решит уйти из «Спартака» по собственному желанию. Решение о будущем специалиста будет принято в ближайшее время.

13 апреля «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ. Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.