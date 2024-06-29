Экс-тренер «Спартака» Кузнецов считает, что увольнение Абаскаля должно было случиться
Бывший тренер вратарей «Спартака» Василий Кузнецов отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба. Он считает, что это было ожидаемо.
«Увольнение Абаскаля должно было случиться. Не скажу, что меня это удивило. Результаты, постоянные слухи в медиа — мне кажется, что все к этому шло. Я не знаю, что там творилось внутри «Спартака», но все выглядит ожидаемо», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».
«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.
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Ахмат – Краснодар
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