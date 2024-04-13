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Адиев: «Любой отскок или рикошет у штрафной «Ахмата» отлетал сопернику и залетал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Балтики» (1:7) в матче 24-го тура РПЛ.

«Конечно, мы в деталях проигрывали. Голы немного нас сломили, как ментально, так и схематично. Поэтому первый тайм мы не были командой, хотя считаю, что у «Ахмата» были и подходы и моменты, где мы могли забить, но любой отскок или рикошет у нашей штрафной отлетал сопернику и залетал, а мы из своих подходов не смогли ничего выжить. Но опять же, мы не должны ставить во главу угла то, что нам забили после рикошетов. Если это происходит, то понятно, что это проблема и очень глобальная. Она находится в системе и ее надо выявлять и устранять. А это уже очень большая задача на оставшийся небольшой срок тренерского штаба», — сказал Адиев на пресс-конференции.

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«Балтика» набрала 20 очков и поднялась с последнего на 13-е место в РПЛ. «Ахмат» (20) опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Магомед Адиев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 8
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

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И К Ж
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Виктор Александров

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 17 1 3
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Кирилл Гоцук

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Даниил Хлусевич

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