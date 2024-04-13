Адиев: «Любой отскок или рикошет у штрафной «Ахмата» отлетал сопернику и залетал»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Балтики» (1:7) в матче 24-го тура РПЛ.

«Конечно, мы в деталях проигрывали. Голы немного нас сломили, как ментально, так и схематично. Поэтому первый тайм мы не были командой, хотя считаю, что у «Ахмата» были и подходы и моменты, где мы могли забить, но любой отскок или рикошет у нашей штрафной отлетал сопернику и залетал, а мы из своих подходов не смогли ничего выжить. Но опять же, мы не должны ставить во главу угла то, что нам забили после рикошетов. Если это происходит, то понятно, что это проблема и очень глобальная. Она находится в системе и ее надо выявлять и устранять. А это уже очень большая задача на оставшийся небольшой срок тренерского штаба», — сказал Адиев на пресс-конференции.

«Балтика» набрала 20 очков и поднялась с последнего на 13-е место в РПЛ. «Ахмат» (20) опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице.