Божович: «Станковичу подходит образ дьявола. Я уже старый, чтобы с кем-то себя сравнивать»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» оценил шутку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее на пресс-конференции серб заявил, что станет «дьяволом» в «Спартаке».

«Станковичу подходит образ дьявола. Я уже старый, чтобы с кем-то себя сравнивать. Но я обращался к богу по футбольным делам. Почему по отношению к Абаскалю это превратили в шутку — не знаю. Он был молодым. И многим было непонятно, как он попал в такой большой клуб. Но «Спартак» со Станковичем не прогадал. Деян — молодой, но опытный тренер. Очень переживаю и болею за него. Он хороший человек. Важно, чтобы тренер был хорошим человеком. Ему будет трудно в «Спартаке», но у него все получится!» — сказал Божович «СЭ».

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».