Смородская: «Локомотив» очень сильно поверил в свою победу, а ЦСКА, наоборот, озверел»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (3:3).

«Локомотив» очень сильно поверил в свою победу при счете 3-1 и поуспокоился, а ЦСКА, наоборот, озверел. Они сильно прибавили. Отсюда такой результат. Это не первый случай в футболе», — сказала Смородская «СЭ».

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.