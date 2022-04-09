Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24 тура Тинькофф РПЛ.

«Сумасшедший матч! Эмоции зашкаливают. На это в принципе и рассчитывали. Перестановки сыграли свою роль. Илья Садыгов вышел в старте и забил важный гол в ворота Игоря Акинфеева, это дорогого стоит. Следующий матч для нас тоже очень важен, так что готовимся к «Нижнему Новгороду». Что случилось в перерыве? Вы же знаете эмоции и энергию Сергея Николаевича Юрана! Он зарядил ребят на победу в раздевалке, в этом и успех. Традиционно с его приходом на поле монолитный коллектив с мыслью, энергией и эмоциями», — сказал Терюшков «СЭ».

Следующий матч «Химки» проведут на выезде против «Нижнего Новгорода» 17 апреля.