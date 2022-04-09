Экс-футболист ЦСКА Пономарев признался, что ему было стыдно смотреть матч с «Химками»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение красно-синих от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Обороны у ЦСКА нет, стыдно смотреть! Когда забивали четвертый мяч, это цирк какой-то! Человек с мячом убегает от троих защитников. Нужно разбираться с обороной. Но не считаю, что ЦСКА выбыл из чемпионской гонки. Поправить положение реально. Березуцкие поправят оборону, такие игры бывают. Легионеры сегодня тоже сбавили. Марио разочаровал — один гол привез. Вот он наш хваленый защитник», — сказал Пономарев «СЭ».

«Химки» прервали серию ЦСКА из семи матчей без поражений и одержали третью победу подряд.

Команда Сергея Юрана поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах. Армейцы идут на третьем месте с 43 очками в 24 играх.