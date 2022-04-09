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«Стыдно смотреть!» Ветеран ЦСКА — о поражении московской команды от «Химок» в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Пономарев признался, что ему было стыдно смотреть матч с «Химками»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение красно-синих от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Обороны у ЦСКА нет, стыдно смотреть! Когда забивали четвертый мяч, это цирк какой-то! Человек с мячом убегает от троих защитников. Нужно разбираться с обороной. Но не считаю, что ЦСКА выбыл из чемпионской гонки. Поправить положение реально. Березуцкие поправят оборону, такие игры бывают. Легионеры сегодня тоже сбавили. Марио разочаровал — один гол привез. Вот он наш хваленый защитник», — сказал Пономарев «СЭ».

«Химки» прервали серию ЦСКА из семи матчей без поражений и одержали третью победу подряд.

Команда Сергея Юрана поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах. Армейцы идут на третьем месте с 43 очками в 24 играх.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 16:30
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