Семак отреагировал на новость о том, что игроки «Зенита» могут не получить премию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что игроки команды не получат премию, если не выиграют трофей.

«Какие-то разговоры, штрафы, что Алексей Борисович заходил в раздевалку — не заходил. Что команда оштрафована — такого даже примерно нет. Это даже как-то антилогично. Потому что если команда выигрывает, она получает какую-то премию, если не выигрывает, не получает. Штрафовать на премию незаработанную — я не понимаю даже, каким образом это возможно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

12 мая в СМИ писали, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых «импотентами» в раздевалке после матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).