Колосков: «Как только появится перспектива участия сборной в международных матчах, я думаю, что лимит нужно ужесточать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о необходимости ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Эта тема не новая, она постоянно обсуждается: когда-то более остро, когда-то менее. В ситуации, когда сборная не играет, легионеры не мешают нашим футболистам, они, наоборот, украшают чемпионат. Это, как правило, сильные легионеры хорошего международного уровня, некоторые из них играют за сборные. Если сейчас легионеров убрать, с кем мы останемся? Мы останемся с игроками первого, второго дивизиона. И кому нужен такой футбол? Кто будет на него ходить? Люди ходят на стадион не для того, чтобы в паспорта смотреть, кто из Сербии, кто из Венесуэлы, они ходят смотреть на футболистов, на фамилии, на футбольные личности. Тема не новая, и постановка вопроса в принципе правильная.

Я всегда считал, что надо придерживаться принципа шесть россиян, пять легионеров максимально. Я говорю об этом уже 20 лет. Одно время это было, потом стало шесть легионеров, пять россиян, но это долго продолжалось. Затем стало восемь, но это не от хорошей жизни, просто нет качественных российских футболистов. Отсюда и появилось такое большое количество легионеров. Но как только появится перспектива участия сборной в международных матчах, я думаю, что лимит нужно ужесточать», — цитирует Metaratings.ru Колоскова.