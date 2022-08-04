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Судейство

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Терюшков: «За публичную критику судей нужно ввести штраф в размере двух миллионов рублей»

Терюшков предложил ввести штраф в размере двух миллионов рублей за публичную критику судей
Карен Саркисян
Корреспондент
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Член наблюдательного комитета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штраф за публичную критику судей в Российской премьер-лиге. По его мнению, это поможет улучшить качество судейства.

«Я против любой критики судей, потому что это неэтично — все люди ошибаются, — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт» . — Наши арбитры и так подвергаются сильному давлению, цена любой их ошибки слишком высока. А когда после каждого матча им прилетает от игроков, тренеров, руководителей клубов — это ухудшает ситуацию. На мой взгляд, если необоснованной критики будет меньше, количество судейских ошибок уменьшится. Потому что они не будут ощущать чрезмерного давления«.

Он отметил, что психологическое состояние арбитра — очень важный аспект.

«Поэтому я считаю, что за публичную критику судей нужно ввести штраф в размере двух миллионов рублей. Самое главное, чтобы эти деньги уходили на развитие судейства или детско-юношеских футбольных школ», — сказал Терюшков.

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-za-publichnuyu-kritiku-sudej-nuzhno-vvesti-shtraf-v-razmere-dvuh-millionov-rublej/
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3
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
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9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
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11
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