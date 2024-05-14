Воробьев — о возможном чемпионстве «Динамо»: «Корневую гниль удалось почисть — с этим связаны нынешние результаты»

Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев поделился мнением о возможном чемпионстве бело-голубых.

— В 2016-м «Динамо» впервые в истории вылетело из РПЛ. Такого до этого не случалось никогда, не вылетал клуб ни разу и в истории Высшей лиги СССР. Спустя восемь лет клуб может выиграть РПЛ...

— «Спартак», например, при Бескове этот путь быстрее прошел, — приводит слова Воробьева «РБ Спорт». — Команда вылетела из Высшей союзной лиги в 1976-м, в 1977-м вернулась, а в 1979-м стала чемпионом. Можно и другой пример привести.

— Какой?

— «Лестер». Но у них наоборот: стали чемпионами в Англии, вскоре вылетели в Чемпионшип, сейчас опять возвращаются. И по-прежнему с Варди в составе!

— И все-таки — как так вышло, что «Динамо» так близко к чемпионству, которого не было аж с 1976 года?

— В последние пару лет атмосфера внутри и вокруг Петровского парка улучшилась. Корневую гниль удалось почисть — с этим, в том числе, связаны нынешние результаты. Есть несколько свидетелей, которые подтвердят, что я сказал, что «Динамо» в этом сезоне станет чемпионом, еще перед весенним стартом.

— То есть у «Динамо» наступил расцвет?

— По всей видимости, да — в мае. В Краснодаре же урожай выдался только озимых. Ну и «Крестовская теплица», похоже, перестала плодоносить.

На данный момент бело-голубые под руководством занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством Марцела Лички набрала 53 очка за 28 матчей.