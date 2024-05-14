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Воробьев — о возможном чемпионстве «Динамо»: «Корневую гниль удалось почисть — с этим связаны нынешние результаты»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев поделился мнением о возможном чемпионстве бело-голубых.

— В 2016-м «Динамо» впервые в истории вылетело из РПЛ. Такого до этого не случалось никогда, не вылетал клуб ни разу и в истории Высшей лиги СССР. Спустя восемь лет клуб может выиграть РПЛ...

— «Спартак», например, при Бескове этот путь быстрее прошел, — приводит слова Воробьева «РБ Спорт». — Команда вылетела из Высшей союзной лиги в 1976-м, в 1977-м вернулась, а в 1979-м стала чемпионом. Можно и другой пример привести.

— Какой?

— «Лестер». Но у них наоборот: стали чемпионами в Англии, вскоре вылетели в Чемпионшип, сейчас опять возвращаются. И по-прежнему с Варди в составе!

— И все-таки — как так вышло, что «Динамо» так близко к чемпионству, которого не было аж с 1976 года?

— В последние пару лет атмосфера внутри и вокруг Петровского парка улучшилась. Корневую гниль удалось почисть — с этим, в том числе, связаны нынешние результаты. Есть несколько свидетелей, которые подтвердят, что я сказал, что «Динамо» в этом сезоне станет чемпионом, еще перед весенним стартом.

— То есть у «Динамо» наступил расцвет?

— По всей видимости, да — в мае. В Краснодаре же урожай выдался только озимых. Ну и «Крестовская теплица», похоже, перестала плодоносить.

На данный момент бело-голубые под руководством занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством Марцела Лички набрала 53 очка за 28 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-vorob-ev-put-ot-pervoj-ligi-do-chempionstva-spartak-proshel-by-stree-chem-mozhet-sejchas-dinamo/
ФК Динамо (Москва)
Анатолий Воробьев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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 - : -
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