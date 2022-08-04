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Булатов: «Абаскаль не испортил картину в «Спартаке», но глобальные выводы делать рано»

Бывший тренер «Спартака-2» Булатов поделился мнением о работе Абаскаля в московском клубе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Виктор Булатов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Глобальные выводы делать рано. В трех турах «Спартак» играл не с самыми сильными соперниками, не с прямыми конкурентами за призовые места. С осторожностью можно сказать, что Абаскаль не испортил картину, хуже не стало. Команда старается играть в атаку, физическое состояние игроков пока что неплохое. За два последних матча было забито восемь мячей, проснулся Промес. Но еще раз повторюсь, после трех матчей рано делать выводы», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Спартак» после трех туров РПЛ занимает второе место, набрав 7 очков.

Следующий матч московская команда проведет против «Урала» 6 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/viktor-bulatov-abaskal-ne-isportil-kartinu-v-spartake-no-globalnye-vyvody-delat-rano-1327019/
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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