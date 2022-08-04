Булатов: «Абаскаль не испортил картину в «Спартаке», но глобальные выводы делать рано»

Бывший тренер «Спартака-2» Виктор Булатов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Глобальные выводы делать рано. В трех турах «Спартак» играл не с самыми сильными соперниками, не с прямыми конкурентами за призовые места. С осторожностью можно сказать, что Абаскаль не испортил картину, хуже не стало. Команда старается играть в атаку, физическое состояние игроков пока что неплохое. За два последних матча было забито восемь мячей, проснулся Промес. Но еще раз повторюсь, после трех матчей рано делать выводы», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Спартак» после трех туров РПЛ занимает второе место, набрав 7 очков.

Следующий матч московская команда проведет против «Урала» 6 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.