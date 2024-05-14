Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Вопросы контрактов будем решать после 30-го тура»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, когда клуб планирует вести с игроками переговоры о контрактах.

«Смолов пока не выполнил условия автоматического продления контракта. Но давайте футболисты не будут читать комментарии об их контрактах, а все-таки сосредоточатся на подготовке к играм. Вопросы контрактов будем решать после 30-го тура», — цитирует Пивоварова Sport24.

На данный момент бело-голубые под руководством занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством Марцела Лички набрала 53 очка за 28 матчей.