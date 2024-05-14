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Сегодня, 03:02

Тихонов считает Карпина лучшим вариантом для «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном новом тренер московской команды.

«Валерий Карпин. То, какую он игру ставит в «Ростове» — техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует «Спартаку». Для меня Карпин — лучший вариант на российском рынке. Думаю, если поставить его главным тренером и добавить в «Спартак» еще футболистов, может многое получиться», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также россиянин после завершении карьеры работал гендиректором и главным тренером команды с 2009 по 2014 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-nazval-karpina-idealnym-trenerom-dlya-spartaka-362743
Андрей Тихонов
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
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 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
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 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
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