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Сегодня, 08:10

Орещук — о работе Писарева в «Химках»: «За месяц умудрился вогнать команду в пике! Сломал все, что было нажито непосильным трудом...»

Орещук раскритиковал работу Писарева в «Химках»
Александр Кружков
Обозреватель
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Николай Писарев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказался о ситуации в «Химках».

— Понимаете тех, кто смотрит на бесконечную химкинскую дичь и задается вопросом: зачем вообще такой клуб в премьер-лиге?!

— В данный момент «Химки» — главный кандидат на вылет. Как по качеству игры, так и с учетом свистопляски, которая творится в клубе. Хотя футболисты собраны хорошие. Это не «Торпедо», где надо почти полкоманды менять. Здесь достаточно купить забивного форварда. И успокоиться. Наладить микроклимат.

Еще недавно в «Химках» была шикарная атмосфера. Мне рассказывали, что футболисты специально приезжали на стадион за пару часов до начала тренировки. Чтобы просто пообщаться, посмеяться. Сегодня этого даже близко нет. Вместо сплоченного коллектива разрозненная группа футболистов. Приехали, потренировались — и сразу по домам.

Квинси Промес, Денис Макаров и&nbsp;Наиль Умяров. Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

При Юране там был порядок. Спокойно набирали очки, на равных сражались с «Зенитом». Потом внезапное увольнение — и понеслось. Писарев за месяц умудрился вогнать «Химки» в пике! Сломал все, что было нажито непосильным трудом, выкрутил шурупчики, гаечки и оставил команду в разобранном виде. При Гогниеве падение продолжилось. Мало того что по пять-шесть мячей пропускают, еще и внутри клуба полыхает. Тренер то с ведущими игроками разругается, то на журналистов сорвется, мат-перемат. Куда-то не в ту сторону «Химки» развернуло...

10 августа «Химки» уволили с поста главного тренера Сергея Юрана. Его сменил Николай Писарев. При нем команда потерпела несколько поражений подряд, после чего Писарева заменил Спартак Гогниев.

После 15 туров чемпионата России химчане идут на 15-м месте.

Николай Писарев
Роман Орещук
РПЛ
ФК Химки
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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