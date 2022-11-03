Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказался о ситуации в «Химках».

— Понимаете тех, кто смотрит на бесконечную химкинскую дичь и задается вопросом: зачем вообще такой клуб в премьер-лиге?!

— В данный момент «Химки» — главный кандидат на вылет. Как по качеству игры, так и с учетом свистопляски, которая творится в клубе. Хотя футболисты собраны хорошие. Это не «Торпедо», где надо почти полкоманды менять. Здесь достаточно купить забивного форварда. И успокоиться. Наладить микроклимат.

Еще недавно в «Химках» была шикарная атмосфера. Мне рассказывали, что футболисты специально приезжали на стадион за пару часов до начала тренировки. Чтобы просто пообщаться, посмеяться. Сегодня этого даже близко нет. Вместо сплоченного коллектива разрозненная группа футболистов. Приехали, потренировались — и сразу по домам.

При Юране там был порядок. Спокойно набирали очки, на равных сражались с «Зенитом». Потом внезапное увольнение — и понеслось. Писарев за месяц умудрился вогнать «Химки» в пике! Сломал все, что было нажито непосильным трудом, выкрутил шурупчики, гаечки и оставил команду в разобранном виде. При Гогниеве падение продолжилось. Мало того что по пять-шесть мячей пропускают, еще и внутри клуба полыхает. Тренер то с ведущими игроками разругается, то на журналистов сорвется, мат-перемат. Куда-то не в ту сторону «Химки» развернуло...

10 августа «Химки» уволили с поста главного тренера Сергея Юрана. Его сменил Николай Писарев. При нем команда потерпела несколько поражений подряд, после чего Писарева заменил Спартак Гогниев.

После 15 туров чемпионата России химчане идут на 15-м месте.