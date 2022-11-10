Полузащитник «Урала» Мишкич успешно перенес операцию после перелома лицевой кости

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич успешно перенес операцию после тяжелой травмы головы, полученной в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2), сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В конце первого тайма 29-летний хорват получил сотрясение головного мозга и перелом лицевой кости.

Мишкичу сделали операцию в Хорватии в среду, 9 ноября. Ожидается, что футболист будет восстанавливаться от травмы от полутора до двух месяцев и приступит к тренировкам на зимних сборах.

В сезоне-2022/23 Мишкич забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Урал» во всех турнирах.