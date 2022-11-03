Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — бывший спортивный директор «Динамо».

1. За какой командой в РПЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?

— Выделю два клуба. «Зенит», где бразильцы во главе с Клаудиньо и Малкомом красиво рисуют, и «Спартак», который в этом сезоне играет так, что глаз радуется. На стадион в Тушине хожу регулярно, получаю огромное удовольствие.

2. Как для себя объясняете преображение «Спартака»?

— Поменялось руководство — и в клубе сразу все успокоилось. Еще недавно «Спартак» ассоциировался исключительно со скандалами, интригами, расследованиями. Теперь этого нет. Напрашивается аналогия с «Динамо», где до прихода ВТБ и Юрия Соловьева тоже полыхало. Когда пожар потушили, команда заиграла. Вот и в «Спартаке» сейчас на первом плане — игра и результат, а не хайп и околофутбол.

Другой важный момент — назначение Гильермо Абаскаля. Тренер быстро разобрался в возможностях ребят, которых получил в свое распоряжение. Подвел их к общему знаменателю с точки зрения «физики», грамотно расставил и сплотил. Главное, выстраивает игру так, что сильные качества футболистов перевешивают их минусы. Если «Спартак» продолжит в этой же манере, думаю, весной удержит второе место.

3. Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате-2022/23. А вы какой суммой рискнули бы, если отправились бы к букмекерам?

— Ну-у... Она была бы сопоставима с ужином в хорошем ресторане. Миллион я бы точно не ставил. В жизни-то всякое бывает. Да, сейчас в России «Зенит» абсолютно вне конкуренции. Остальным командам не хватает стабильности, запаса прочности. Ну и, конечно, таких исполнителей, как Клаудиньо, Малком, Вендел, Барриос.

Но вы вспомните 2017 год! Приезд Роберто Манчини, аргентинцев, мощную игру «Зенита» на старте сезона, солидный отрыв от конкурентов. Казалось, чемпионство в кармане. А потом скоропостижная смерть Кости Сарсании — и все полетело в тартарары...

Александр Рязанцев, Олег Кожемякин, Иван Енин и Илья Кутепов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

4. Что в первом круге особенно удручило?

— Последнее место «Торпедо». Клуб легендарный, да и для меня не чужой — когда-то служил там спортивным директором. В прошлом сезоне на все матчи ходил. Мне нравилось, как играет команда, она заслуженно вышла наверх. Но в РПЛ результаты катастрофические. Шесть очков за 15 туров. Всего семь забитых мячей. Даже у «Химок» 14. А они по этому показателю на втором месте с конца!

Главная проблема «Торпедо» — слабая летняя селекция. Пока президентом клуба был Денис Маслов, акционеры серьезных сумм на трансферы не выделяли. Поэтому брали свободных агентов, ребят из ФНЛ, да из Узбекистана за небольшие деньги привезли Эркинова. Кстати, неплохой игрок, 21 год. Думаю, будет прогрессировать и «Торпедо» на нем еще заработает.

Вот Илье Геркусу, сменившему в августе Маслова, дали карт-бланш. Однако приобретения, сделанные новым руководством, не выдерживают критики. Допустим, Ле Таллека предлагали «Динамо» еще в 2019-м. Но и я, в то время спортивный директор клуба, и селекционеры были единодушны — этот футболист нам не поможет. И вдруг через три года, когда ему уже исполнилось 32, всплывает в «Торпедо»...

Если покупать легионера, то такого, который на поле делает разницу. Про Ле Таллека и других новичков этого не скажешь. Теперь вся надежда на Андрея Талалаева. При нем команда выглядит гораздо лучше. Но требуется усиление. Если зимой в каждую линию, за исключением вратарской, возьмут качественных игроков, вылета удастся избежать.

5. Понимаете тех, кто смотрит на бесконечную химкинскую дичь и задается вопросом — зачем вообще такой клуб в премьер-лиге?!

— В данный момент «Химки» — главный кандидат на вылет. Как по качеству игры, так и с учетом свистопляски, которая творится в клубе. Хотя футболисты собраны хорошие. Это не «Торпедо», где надо почти полкоманды менять. Здесь достаточно купить забивного форварда. И успокоиться. Наладить микроклимат.

Еще недавно в «Химках» была шикарная атмосфера. Мне рассказывали, что футболисты специально приезжали на стадион за пару часов до начала тренировки. Чтобы просто пообщаться, посмеяться. Сегодня этого даже близко нет. Вместо сплоченного коллектива — разрозненная группа футболистов. Приехали, потренировались — и сразу по домам.

При Юране там был порядок. Спокойно набирали очки, на равных сражались с «Зенитом». Потом внезапное увольнение — и понеслось. Писарев за месяц умудрился вогнать «Химки» в пике! Сломал все, что было нажито непосильным трудом, выкрутил шурупчики, гаечки и оставил команду в разобранном виде. При Гогниеве падение продолжилось. Мало того, что по пять-шесть мячей пропускают, еще и внутри клуба полыхает. Тренер то с ведущими игроками разругается, то на журналистов сорвется, мат-перемат. Куда-то не в ту сторону «Химки» развернуло...

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

6. Лучший тренер по итогам первого круга?

— Сергея Семака выносим за скобки, поскольку сегодня в нашем чемпионате есть «Зенит» — и все остальные. Поэтому назову Абаскаля. Он не только вытащил «Спартак» на второе место. При нем команда заиграла новыми красками. Резко прибавили и молодые футболисты — Литвинов, Пруцев, Денисов, — и опытные: Промес, Соболев, Зобнин.

Многие скептически восприняли появление Абаскаля в «Спартаке» — мол, ноунейм, 33 года... Я же понимал — плохого тренера в «Базель» вряд ли позовут. Да и вообще, прежде чем критиковать человека, нужно посмотреть, как он работает. А у нас любят сразу наговорить гадостей, навесить ярлыки. Причем за свои слова не отвечают, никогда не извиняются, если ситуация изменилась. Наоборот, переобуваются на ходу.

7. Лучший игрок лиги на данный момент?

— Малком. Везде успевает — и забивает, и голевые раздает, и сзади отрабатывает. Еще мне очень нравится Клаудиньо. В стартовых турах, пожалуй, именно он был лучшим. Но травма выбила его из колеи.

8. Главное открытие сезона?

— Сычевой. Из россиян в бомбардирской гонке форвард «Оренбурга» сейчас номер один! 11 голов за 13 матчей — великолепный результат! Правда, многие проводят параллель с Агаларовым, который в прошлом сезоне тоже вынырнул из ниоткуда, а потом ушел в «Ахмат» и на скамейку присел.

Если выбирать между этими нападающими, я бы предпочел Сычевого, который играет получше и ногами, и головой. Он как подвижный столб. Может принять мяч, придержать, скинуть партнеру. Если в «Уфе» вся игра строилась через Агаларова, то Сычевой в «Оренбурге» не прима. Пашет на команду, сам находит моменты — и реализовывает. Не без доли везения.

Ну а дальше посмотрим. Все-таки 13 матчей — слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы.

Наиль Умяров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

9. Владислав Радимов назвал Наиля Умярова одним из самых переоцененных игроков российского чемпионата. Согласны?

— Разумеется. В «Спартаке» у центрального полузащитника ключевая роль. Именно он должен разгонять атаки. А Умяров постоянно осторожничает. Все пасы — назад либо поперек. Да, с точки зрения ТТД со своей задачей справляется. Дает объем, невысокий процент брака... Но это же «Спартак», а не «Факел» или «Уфа»! Здесь в середине поля нужен такой мастер, как Фернандо. Который получает мяч — и мгновенно начинает атаку.

10. Данил Пруцев на этой позиции смотрится интереснее Умярова?

— Небо и земля! Пруцев живее, все на скорости, пасы только вперед. Мальчик талантливый, по манере игры напоминает Шиманьски. Тоже здорово видит поле, техничный, мяч прямо приклеен к ноге. При этом на него не смотрит, голова всегда вверху. Может и длинную передачу вырезать, и сыграть накоротке. Смело идет в обводку. Плюс цепкий, неуступчивый. При потере мяча тут же вступает в отбор. Единственное, чего пока не хватает Пруцеву, — атлетизма. Нужно мышцами обрасти. И тогда получим футболиста очень высокого уровня.

11. Ну а кто для вас самый переоцененный игрок РПЛ?

— По соотношению «цена — качество» — Денис Макаров. Футболист-то хороший, приносит пользу. Но в прошлом году «Динамо» заплатило за него «Рубину» 9 миллионов евро! Отбить их нереально. В Европу в ближайшее время он точно не уедет. В России за такие деньги Макарова уже никому не продашь. Его объективная цена — около 3 миллионов евро.

А знаете, что самое удивительное? В 2019-м, когда Денис еще за «Нефтехимик» выступал, а я работал в «Динамо», предлагал его нашему селекционному отделу. В тот момент со всеми комиссионными парень обошелся бы в 12 миллионов рублей. Зарубили кандидатуру со словами: «Игрок не для премьер-лиги». А через полтора года купили за 9 миллионов евро! Какой-то сюр!

Даниил Фомин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

12. Даниила Фомина признали «Джентльменом года». Одобряете?

— Я вам так скажу. По человеческим качествам к Даниилу никаких вопросов. Скромный, спокойный, корректный. Но на поле у него такая позиция, где не надо быть джентльменом. Наоборот, играть нужно жестко, агрессивно. Вступать в единоборства так, чтобы щепки летели! Это не про Фомина.

Для меня образец опорного полузащитника или футболиста, играющего box-to-box, — легендарный Рой Кин. Получил бы он приз «Джентльмен года»? Да ни в жизни! Еще и потому, что на правах вожака и капитана «Манчестер Юнайтед» без конца судьям пихал. И правильно делал! Арбитры его побаивались.

Таким и должен быть капитан. В «Динамо» Фомину вручили повязку, но ни разу не видел, чтобы прессанул судью, пообщался с ним на повышенных тонах. Хотя это негласно входит в обязанности капитана. Обычные футбольные хитрости, которые в спорной ситуации могут только помочь твоей команде. А вывести ее на построение и пожать всем руки перед матчем может кто угодно.

13. Кого вы в 2022-м назвали бы «Джентльменом года»?

— Я из атакующих футболистов выбирал бы. Возьмем, к примеру, Ивана Сергеева. Наглый, настырный, всегда в борьбе. Но грань не переходит, по ногам никого не лупасит. Или Эдуард Сперцян, который в «Краснодаре» тянет на себе всю команду. Прессингует, бьется за каждый мяч — но не грубо, в рамках правил.

14. Ну и в финале два традиционных вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет! Закон нельзя нарушать. Даже из самых лучших побуждений.

15. Три «не люблю» на ваш выбор.

— Лицемерие. Равнодушие. И... Дайте-ка подумать. Жестокость! Не понимаю людей, которые могут пнуть кошку, собаку. И уж тем более на ребенка руку поднять. Когда вижу такое, хочется сразу по шее дать. Вот у меня четверо детей. Я даже по заднице никого из них ни разу не шлепнул. Это для меня табу. Воспитывать надо не ремнем, а словом и личным примером.