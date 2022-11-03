ЦСКА ответил на решения ЭСК по матчу с «Локомотивом» роликом с Чаком Норрисом

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на решение Экспертно-судейской комиссии РФС по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Армейский клуб опубликовал видеоролик с решением ЭСК и фразами актера Чака Норриса из его фильма.

В четверг, 3 ноября, в ЭСК РФС признали верными решения главного судьи матча «Локомотив» — ЦСКА Артема Любимова не назначать пенальти в ворота железнодорожников на 48-й минуте встречи, а также не засчитывать гол полузащитника армейцев Егора Ушакова.