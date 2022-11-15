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Судейство

15 ноября, 17:22

ЭСК РФС признала правильным решение Москалева не удалять Малкома в матче «Краснодар» — «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Владимир Москалев не удалять Малкома в матче 15-го тура «Краснодар» — «Зенит» (0:1).

Как говорится в заявлении на сайте РФС, действия Малкома против Никиты Кривцова расценивается как неспортивное поведение, и судья должен был показать игроку желтую карточку.

«Судья правильно не удалил с поля Малкома («Зенит»). Действия игрока против Никиты Кривцова («Краснодар»), выраженные в отмашке рукой в направлении соперника в безрассудной манере после остановки игры, по мнению большинства членов комиссии, расценивается как неспортивное поведение, в связи с чем комиссия считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита», — говорится на сайте РФС.

Также ЭСК посчитала правильным решение арбитра Яна Бобровского засчитать взятие ворот «Химок» на 87-й минуте матча с «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ. Комиссия считает, что Константин Тюкавин, находясь на большом расстоянии от вратаря, не делал движения в направлении линии движения мяча и не влиял на действия вратаря соперника.

«Константин Тюкавин («Динамо»), находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам, по мнению большинства членов комиссии, не должен был наказываться за положение вне игры, так как он не влиял на действия вратаря соперника, который видел момент удара. По этим причинам комиссия поддерживает решение судьи засчитать гол в данном игровом эпизоде», — сказано на сайте РФС.

 

Источник: https://rfs.ru/news/217126
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ФК Химки
Владимир Москалев
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