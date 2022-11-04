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Садыгов — о реакции Гогниева на его гол: «Если бы на моем месте был другой человек, он бы так же радовался»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов прокомментировал «СЭ» реакцию главного тренера команды Спартака Гогниева на его гол в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

Садыгов реализовал пенальти в самой концовке встречи. Гогниев, к тому моменту уже получивший красную карточку, эмоционально отметил это взятие ворот на трибунах.

— Да, видел видео. Почему была такая реакция? Тренер радовался, что забили гол. Эта реакция тренера, он имеет на нее полное право. Я считаю, что в этом ничего такого нет запредельного.

— Писали, что была такая реакция, потому что именно ты забил.

— Я такой же игрок как все остальные. Если бы на моем месте был другой человек, он бы так же радовался.

Отметим, что за свое поведение во время матча с «Динамо» Гогниев получил дисквалификацию на три матча.

Спартак Гогниев
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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