Садыгов — о реакции Гогниева на его гол: «Если бы на моем месте был другой человек, он бы так же радовался»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов прокомментировал «СЭ» реакцию главного тренера команды Спартака Гогниева на его гол в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

Садыгов реализовал пенальти в самой концовке встречи. Гогниев, к тому моменту уже получивший красную карточку, эмоционально отметил это взятие ворот на трибунах.

— Да, видел видео. Почему была такая реакция? Тренер радовался, что забили гол. Эта реакция тренера, он имеет на нее полное право. Я считаю, что в этом ничего такого нет запредельного.

— Писали, что была такая реакция, потому что именно ты забил.

— Я такой же игрок как все остальные. Если бы на моем месте был другой человек, он бы так же радовался.

Отметим, что за свое поведение во время матча с «Динамо» Гогниев получил дисквалификацию на три матча.