Чалов второй месяц подряд признан болельщиками лучшим игроком ЦСКА

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Второй месяц подряд нападающий ЦСКА Федор Чалов признается лучшим игроком команды по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

По итогам голосований в VK и Telegram форвард набрал 14 134 голоса.

В тройку лучших также вошли голкипер Игорь Акинфеев и защитник Виллиан Роша.

В текущем сезоне РПЛ Федор Чалов забил 10 мячей в 15 матчах.