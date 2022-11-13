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Сегодня, 13:07

В «Спартаке» рассказали, как спонсоры отреагировали на форму без рекламы в матче против «Торпедо»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как спонсоры отреагировали на форму красно-белых без рекламы в матче против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

Красно-белые сыграли с автозаводцами в особенной форме, которая выполнена в ретро-стиле.

«Это наша инициатива в рамках сезона столетия, чтобы отдать дань уважения истории, — цитирует Мележикова ТАСС. — Мы думаем, что эта акция порадовала болельщиков. Команда вышла в более-менее классической форме. Без логотипов спонсоров, как это было раньше. Спонсоры все отреагировали позитивно, поддержали нас в этой истории».

В этом сезоне «Спартак» занимает второе место в РПЛ с 36 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/16309785

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Евгений Мележиков
2
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
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Локомотив – Спартак
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13.11 14:00
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 - : -
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Химки – Сочи
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