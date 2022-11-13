В «Спартаке» рассказали, как спонсоры отреагировали на форму без рекламы в матче против «Торпедо»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как спонсоры отреагировали на форму красно-белых без рекламы в матче против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

Красно-белые сыграли с автозаводцами в особенной форме, которая выполнена в ретро-стиле.

«Это наша инициатива в рамках сезона столетия, чтобы отдать дань уважения истории, — цитирует Мележикова ТАСС. — Мы думаем, что эта акция порадовала болельщиков. Команда вышла в более-менее классической форме. Без логотипов спонсоров, как это было раньше. Спонсоры все отреагировали позитивно, поддержали нас в этой истории».

В этом сезоне «Спартак» занимает второе место в РПЛ с 36 очками.