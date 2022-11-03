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Орещук — о «Торпедо»: «Приобретения, сделанные новым руководством, не выдерживают критики»

Роман Орещук раскритиковал трансферную политику «Торпедо»
Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты «Торпедо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Торпедо» в РПЛ.

— Что в первом круге особенно удручило?

— Последнее место «Торпедо». Клуб легендарный, да и для меня нечужой — когда-то служил там спортивным директором. В прошлом сезоне на все матчи ходил. Мне нравилось, как играет команда, она заслуженно вышла наверх. Но в РПЛ результаты катастрофические. Шесть очков за 15 туров. Всего семь забитых мячей. Даже у «Химок» 14. А они по этому показателю на втором месте с конца!

Главная проблема «Торпедо» — слабая летняя селекция. Пока президентом клуба был Денис Маслов, акционеры серьезных сумм на трансферы не выделяли. Поэтому брали свободных агентов, ребят из ФНЛ, да из Узбекистана за небольшие деньги привезли Эркинова. Кстати, неплохой игрок, 21 год. Думаю, будет прогрессировать и «Торпедо» на нем еще заработает.

Квинси Промес, Денис Макаров и&nbsp;Наиль Умяров. Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

Вот Илье Геркусу, сменившему в августе Маслова, дали карт-бланш. Однако приобретения, сделанные новым руководством, не выдерживают критики. Допустим, Ле Таллека предлагали «Динамо» еще в 2019-м. Но и я, в то время спортивный директор клуба, и селекционеры были единодушны — этот футболист нам не поможет. И вдруг через три года, когда ему уже исполнилось 32, всплывает в «Торпедо»...

Если покупать легионера, то такого, который на поле делает разницу. Про Ле Таллека и других новичков этого не скажешь. Теперь вся надежда на Андрея Талалаева. При нем команда выглядит гораздо лучше. Но требуется усиление. Если зимой в каждую линию, за исключением вратарской, возьмут качественных игроков, вылета удастся избежать.

После 15 туров чемпионата России «Торпедо» идет на последнем месте.

Роман Орещук
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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