ЭСК РФС: Шадыханов правильно засчитал гол «Химок» на 50-й минуте матча с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Павла Шадыханова засчитал гол «Химок» на 50-й минуте матча с «Оренбургом» (2:0) в 16-м туре РПЛ.

Комиссия пришла к выводу, что незначительный контакт рукой Александра Руденко во время единоборства за верховой мяч со спиной игрока обороняющейся команды является ненаказуемым.

«По мнению всех членов комиссии, оснований для назначения штрафного удара у судьи недостаточно. ВАР правильно не стал вмешиваться при проверке взятия ворот ввиду отсутствия доказательств очевидной ошибки судьи», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также ЭСК признала верным решение арбитра Павла Кукуяна неназначить пенальти в ворота «Зенита» на 26-й минуте матча с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

По мнению всех членов комиссии, движение рук Дмитрия Чистякова к собственному телу является его естественной реакцией для защиты своего солнечного сплетения, в направлении которого был направлен мяч.

«Контакт мяча с рукой Дмитрия Чистякова («Зенит») в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, не является наказуемым. Его руки находятся в естественном положении для этого действия игрока и близко к телу, не увеличивая неестественно его размеры в момент, когда происходит касание с мячом», — написано на сайте РФС.