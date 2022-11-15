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Судейство

15 ноября, 17:30

ЭСК РФС: Шадыханов правильно засчитал гол «Химок» на 50-й минуте матча с «Оренбургом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Павла Шадыханова засчитал гол «Химок» на 50-й минуте матча с «Оренбургом» (2:0) в 16-м туре РПЛ.

Комиссия пришла к выводу, что незначительный контакт рукой Александра Руденко во время единоборства за верховой мяч со спиной игрока обороняющейся команды является ненаказуемым.

«По мнению всех членов комиссии, оснований для назначения штрафного удара у судьи недостаточно. ВАР правильно не стал вмешиваться при проверке взятия ворот ввиду отсутствия доказательств очевидной ошибки судьи», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также ЭСК признала верным решение арбитра Павла Кукуяна неназначить пенальти в ворота «Зенита» на 26-й минуте матча с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

По мнению всех членов комиссии, движение рук Дмитрия Чистякова к собственному телу является его естественной реакцией для защиты своего солнечного сплетения, в направлении которого был направлен мяч.

«Контакт мяча с рукой Дмитрия Чистякова («Зенит») в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, не является наказуемым. Его руки находятся в естественном положении для этого действия игрока и близко к телу, не увеличивая неестественно его размеры в момент, когда происходит касание с мячом», — написано на сайте РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/217126
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ФК Оренбург
ФК Химки
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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