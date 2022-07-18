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Александр Мостовой считает, что в каждом туре РПЛ кто-то из команд будет подавать жалобу в ЭСК

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на то, что московский клуб подал жалобу на судейство по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Игру мы видели и моменты тоже. Не говорю, что судья сделал что-то намеренно, нет. Исключено. Было три спорных момента, из которых два должны были быть на стороне «Спартака». И в принципе, это ключевые моменты. В конце игры от этих моментов зависел исход матча. Здесь при помощи ВАР можно было как-то разобраться. Ты подаешь жалобу, потому что так все подают. Это нормально, конечно. Чемпионат только начинается, и в каждом туре кто-то будет подавать жалобу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

Также в концовке встречи главный арбитр Владислав Безбородов принял несколько спорных решений в пользу «Ахмата».

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
2
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3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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