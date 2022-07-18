Александр Мостовой считает, что в каждом туре РПЛ кто-то из команд будет подавать жалобу в ЭСК

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на то, что московский клуб подал жалобу на судейство по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Игру мы видели и моменты тоже. Не говорю, что судья сделал что-то намеренно, нет. Исключено. Было три спорных момента, из которых два должны были быть на стороне «Спартака». И в принципе, это ключевые моменты. В конце игры от этих моментов зависел исход матча. Здесь при помощи ВАР можно было как-то разобраться. Ты подаешь жалобу, потому что так все подают. Это нормально, конечно. Чемпионат только начинается, и в каждом туре кто-то будет подавать жалобу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

Также в концовке встречи главный арбитр Владислав Безбородов принял несколько спорных решений в пользу «Ахмата».