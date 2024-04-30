Алексей Рыскин: «Контракт Терентьева? Мы консультируемся»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал переговоры с Денисом Терентьевым по новому контракту.

«Контракт Терентьева? Все сообщим, как только будет принято решение. Мы консультируемся», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

Контракт 31-летнего футболиста заканчивается в июне этого года. Терентьев выступает за «Ростов» с сезона-2020/21, ранее он играл за команду с 2015 по 2017 год. В нынешнем сезоне защитник провел во всех турнирах 22 матча.