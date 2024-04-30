Алексей Рыскин: «Контракт Терентьева? Мы консультируемся»
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал переговоры с Денисом Терентьевым по новому контракту.
«Контракт Терентьева? Все сообщим, как только будет принято решение. Мы консультируемся», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.
Контракт 31-летнего футболиста заканчивается в июне этого года. Терентьев выступает за «Ростов» с сезона-2020/21, ранее он играл за команду с 2015 по 2017 год. В нынешнем сезоне защитник провел во всех турнирах 22 матча.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|27
|
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|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
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|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
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|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
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|4
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|4.05
|17:00
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|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
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|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
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ЦСКА – Рубин
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|6.05
|20:30
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Зенит
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Краснодар
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|13
|П
|
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Локомотив
|12
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Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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|И
|К
|Ж
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|1
|8
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|1
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