Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Агент Савио — об интересе к игроку со стороны ЦСКА: «Со мной никто из клуба не связывался»

Агент Савио не вел переговоры с ЦСКА по трансферу Савио
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Антонио Араухо, агент защитника «Риу Ави» Савио Антонио, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«ЦСКА интересуется Савио? Вряд ли. Со мной никто из клуба не связывался», — цитирует Sport24 Араухо.

В прошедшем сезоне 27-летний бразилец Савио провел за «Риу Аве» 15 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. В данный момент игрок выступает за бразильский «Гояс» на правах аренды.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-18-agent-savio-otreagiroval-na-informatsiyu-ob-interese-tsska-k-zashchitniku-riu-ave
Футбол
РПЛ
ФК Риу Ави
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Слуцкого ищет Дзюбе новый клуб. Он продавал Чалова в Англию и помог Хвиче перейти в «Наполи»
В ЦСКА прокомментировали информацию о договоренностях Фернандеса с клубами из Бразилии
Пономарев не считает предательством возможный переход Фернандеса в «Сантос»
Терентьев: «Легионеры, которые покинули «Ростов», не сильнее наших ребят. Не вижу никаких проблем»
Терентьев: «Ничьей с «Динамо» доволен, но в концовке мы могли вырвать победу»
Агаларов рассказал детали своего перехода в «Ахмат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терентьев: «Али Соу в один день просто собрался и уехал из «Ростова». Я даже не успел с ним попрощаться»

Александр Мостовой считает, что в каждом туре РПЛ кто-то из команд будет подавать жалобу в ЭСК
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости