Агент Савио не вел переговоры с ЦСКА по трансферу Савио

Антонио Араухо, агент защитника «Риу Ави» Савио Антонио, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«ЦСКА интересуется Савио? Вряд ли. Со мной никто из клуба не связывался», — цитирует Sport24 Араухо.

В прошедшем сезоне 27-летний бразилец Савио провел за «Риу Аве» 15 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. В данный момент игрок выступает за бразильский «Гояс» на правах аренды.