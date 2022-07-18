Агент Савио — об интересе к игроку со стороны ЦСКА: «Со мной никто из клуба не связывался»
Агент Савио не вел переговоры с ЦСКА по трансферу Савио
Антонио Араухо, агент защитника «Риу Ави» Савио Антонио, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
«ЦСКА интересуется Савио? Вряд ли. Со мной никто из клуба не связывался», — цитирует Sport24 Араухо.
В прошедшем сезоне 27-летний бразилец Савио провел за «Риу Аве» 15 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. В данный момент игрок выступает за бразильский «Гояс» на правах аренды.
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|
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|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
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|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
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|0
|1
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|1
|
7
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|1
|
8
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|1
|0
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|1
|
9
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
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|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
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|
|
Роман Акбашев
Факел
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
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|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
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