Александр Тарханов: «Выиграть РПЛ может любая команда из первой тройки»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил шансы команд выиграть чемпионат России.

«Одинаковые шансы выиграть титул у всех команд из первой тройки, — цитирует «РБ Спорт» Тарханова. — Больше у «Зенита», конечно. Думаю, они все-таки соберутся. А «Краснодар» и «Динамо» должны составить конкуренцию. Это если судить по положению команд в таблице».

За 4 тура до конца чемпионата у «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, «Динамо» отстает на 3 очка.