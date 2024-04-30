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Сегодня, 20:14

Владислав Радимов: «Личка всех обманул, но поступил правильно и мудро»

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Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Владислав Радимов оценил ход главного тренера бело-голубых Марцела Лички, которая помогла ему обыграть питерцев в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

«Динамо» наступило на горло себе, и даже при том, что Личка в интервью перед матчем говорил, мол, нет, мы будем играть в свою открытую игру. А в итоге просто взял и обманул всех, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — И в этом плане Личка, я думаю, правильно и мудро поступил. Все помнят, как он приезжал с «Оренбургом» в открытый футбол соревноваться с «Зенитом» в Петербурге, и получил восемь мячей. Но тогда у «Оренбурга» не было турнирных задач, можно было поэкспериментировать. А здесь — концовка чемпионата, борьба за чемпионство. И появление Фомина в стартовом составе вместо Бителло неслучайно — а чтобы сохранить баланс команды оборонительный. Все-таки Фомин обороняется лучше. Плюс Марцел Личка придержал замены, которые ему нужны в концовке матча. Потому что у «Динамо» не хуже подбор игроков на скамейке, чем у «Зенита».

После 26 туров «Динамо» занимает третье место в чемпионате России, на 3 очка отставая от «Зенита» и «Краснодара».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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