Рауль Рианчо: «Соболев регрессирует, форвард «Спартака» не имеет права забивать так мало»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о результативности нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Он регрессирует. Александр рискует не раскрыть свой потенциал на 100 процентов, — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо. — У него есть все данные для того, чтобы быть лучшим бомбардиром РПЛ. Но что-то мешает Соболеву. Основной форвард «Спартака» не имеет права так мало забивать».

В этом сезоне 27-летний форвард забил за «Спартак» 9 голов в 29 матчах во всех турнирах.