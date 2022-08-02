Баринов не будет оштрафован «Локомотивом» за удаление в матче с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не будет оштрафован клубом за удаление в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

По информации источника, игрок был уверен, что за нарушение в штрафной площади не будет удален, а получит только желтую карточку. После матча 25-летний футболист извинился перед партнерами за то, что оставил команду в меньшинстве.

На 90-й минуте россиянин сбил в своей штрафной нападающего Малкома, который выходил один на один с голкипером железнодорожников Даниилом Худяковым.

Баринов получил первую красную карточку в сезоне. Он пропустит матч «Локомотива» против «Краснодара» в рамках 4-го тура РПЛ. Игра состоится в Краснодаре 6 августа, начало — в 20.00 мск.