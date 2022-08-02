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Баринов не будет оштрафован «Локомотивом» за удаление в матче с «Зенитом»

Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не будет оштрафован клубом за удаление в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

По информации источника, игрок был уверен, что за нарушение в штрафной площади не будет удален, а получит только желтую карточку. После матча 25-летний футболист извинился перед партнерами за то, что оставил команду в меньшинстве.

На 90-й минуте россиянин сбил в своей штрафной нападающего Малкома, который выходил один на один с голкипером железнодорожников Даниилом Худяковым.

Баринов получил первую красную карточку в сезоне. Он пропустит матч «Локомотива» против «Краснодара» в рамках 4-го тура РПЛ. Игра состоится в Краснодаре 6 августа, начало — в 20.00 мск.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Ростов

 3
П
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Ростов

 3
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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