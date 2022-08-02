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Президент «Оренбурга» о приглашении Кокорина: «Даже мыслей не было»

Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о подписании Кокорина
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о подписании клубом россиянина Александра Кокорина.

«Приглашение Александра Кокорина в наш клуб? В «Оренбурге» даже не было мыслей о подписании этого игрока. Такая тема не поднималась в клубе, чего говорить о предложении», — цитирует Еремякина Sport24.

Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-02-prezident-orenburga-priglasheniye-kokorina-dazhe-mysley-ne-bylo
Александр Кокорин
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