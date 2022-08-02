Президент «Оренбурга» о приглашении Кокорина: «Даже мыслей не было»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о подписании клубом россиянина Александра Кокорина.

«Приглашение Александра Кокорина в наш клуб? В «Оренбурге» даже не было мыслей о подписании этого игрока. Такая тема не поднималась в клубе, чего говорить о предложении», — цитирует Еремякина Sport24.

Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.