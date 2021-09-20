Алексей Березуцкий о подготовке к «Спартаку»: «Не следили, что у них происходит. У самих было много проблем»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о том, как проходила подготовка команды к матчу 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).
— Насколько сложно было готовиться к игре: состав «Спартака», схема и так далее?
— Готовиться было непросто, но не поэтому. Мы не следили, что происходит в «Спартаке». Готовились к схеме, по которой они будут играть, но ориентировались во игроках. У нас самих было много вопросов по составу: Марио, Заболотный и так далее. Васин получил травму на предыгровой тренировке. Больше следили за собой.
— Что больше всего понравилось в матче? И что не понравилось?
— Нравится то, что в матчах периодами мы показываем достаточно хороший футбол. К сожалению, это происходит на коротких отрезках. Ну не радует, что наоборот — можем провести прекрасно 15 минут, а 30 провалить.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся сегодня, 20 сентября. Единственный гол забил форвард красно-синих Антон Заболотный.
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