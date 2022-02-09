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Алексей Березуцкий: «Хорошо, что матч получился результативным. Есть пища для размышлений»

Алексей Березуцкий прокомментировал результат товарищеского матча ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с датским «Люнгбю» (3:2).

«Хорошо, что матч получился результативным. Есть пища для размышлений. По сравнению с прошлой игрой было больше негативных моментов, но и позитивные тоже были.

Итоги второго сбора? Успели сделать все, что запланировали. Нагрузку команда получила хорошую. Сейчас будет несколько выходных дней. А дальше приступаем к самой важной части подготовки к сезону.

Главное отличие третьего сбора? В товарищеских матчах уже будет наигрываться основной состав. Упор будет сделан на тактическую подготовку», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

Алексей Березуцкий
ФК ЦСКА (Москва)
0
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