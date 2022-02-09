«Его правильнее всего называть Дзагиньо» Бруно Фукс назвал самого техничного игрока ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал об атмосфере в команде и поделился впечатлениями от новых футболистов клуба.

— С приходом новых ребят и возвращением Чиди «ожил» ваш стол в ресторане, где вместе с тобой располагаются также Марио, Юсуф, Хесус, Мага, Яка...

— Да, мы много общаемся, но не только между собой, а еще и с русскими ребятами. Никто не чувствует себя обособленным, климат в команде хороший, здоровый, легкий. Мы все здесь работаем с улыбкой, и это самое главное. В плане шуток, конечно, Наба и Дзага — просто жемчужины, они вне конкуренции, постоянно исполняют. Каждый день у них новые приколы.

— Что из последнего запомнилось?

— Как Дзага прозвал Набу Андреа Пирло, когда тот стал играть опорника. Ему очень это идет (смеется).

— С кем ты сам сравнишь их обоих?

— Наба — не только Пирло, еще и Каземиро.

— А я? — включается в разговор проходящий мимо Хердур Магнуссон.

— Ты — Марсело, — отвечает Бруно. — А Дзагу я не могу ни с кем сравнить.

— Почему?

— Он — уникальный, у него техника бразильца. Поэтому его правильнее всего называть Дзагиньо.