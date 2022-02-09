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«Его правильнее всего называть Дзагиньо» Бруно Фукс назвал самого техничного игрока ЦСКА

Защитник ЦСКА рассказал, как называет партнеров по команде
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал об атмосфере в команде и поделился впечатлениями от новых футболистов клуба.

— С приходом новых ребят и возвращением Чиди «ожил» ваш стол в ресторане, где вместе с тобой располагаются также Марио, Юсуф, Хесус, Мага, Яка...

— Да, мы много общаемся, но не только между собой, а еще и с русскими ребятами. Никто не чувствует себя обособленным, климат в команде хороший, здоровый, легкий. Мы все здесь работаем с улыбкой, и это самое главное. В плане шуток, конечно, Наба и Дзага — просто жемчужины, они вне конкуренции, постоянно исполняют. Каждый день у них новые приколы.

— Что из последнего запомнилось?

— Как Дзага прозвал Набу Андреа Пирло, когда тот стал играть опорника. Ему очень это идет (смеется).

— С кем ты сам сравнишь их обоих?

— Наба — не только Пирло, еще и Каземиро.

— А я? — включается в разговор проходящий мимо Хердур Магнуссон.

— Ты — Марсело, — отвечает Бруно. — А Дзагу я не могу ни с кем сравнить.

— Почему?

— Он — уникальный, у него техника бразильца. Поэтому его правильнее всего называть Дзагиньо.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/bruno-fuchs-naba-eto-kazemiro-maga-marselo-a-dzaga-dzagino-on-unikalen/
Алан Дзагоев
Бруно Фукс
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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П
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