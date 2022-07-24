Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:01

Александр Тарханов: «Догонит ли Смолов Кержакова по голам? По потенциалу — способен»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал забитые мячи нападающего «Динамо» Федора Смолова в матче против «Торпедо» (4:0).

«Помню, многие говорили, что «Динамо» ошиблось с ним, когда его подписали. Но он им помогает. Сегодня дубль оформил и пенальти заработал. Он очень хороший бомбардир. Догонит ли Кержакова? По потенциалу — способен, да. Если команда будет играть, и он будет забивать, то, конечно, сможет догнать», — сказал Тарханов Metaratings.ru.

На данный момент лидирует Артем Дзюба со 148 голами, у Александра Кержакова — 133. Смолов забил 95 и обогнал Романа Павлюченко (94).

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-dogonit-li-smolov-kerzhakova-po-golam-po-potentsialu-sposoben-1319093/
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Александр Тарханов
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Баринов: «Про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес»
Агент Баринова ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Валенсию»
Дмитрий Баринов: «Весь «Локомотив» доверяет Худякову»
Баринов рад, что Марадишвили удалось забить в матче РПЛ с «Ростовом»
«Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?
«Локомотив» — «Ростов»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антон Миранчук: «Есть к чему стремиться? К «Реал Мадриду»

Баринов рад, что Марадишвили удалось забить в матче РПЛ с «Ростовом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости