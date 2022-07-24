Александр Тарханов: «Догонит ли Смолов Кержакова по голам? По потенциалу — способен»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал забитые мячи нападающего «Динамо» Федора Смолова в матче против «Торпедо» (4:0).

«Помню, многие говорили, что «Динамо» ошиблось с ним, когда его подписали. Но он им помогает. Сегодня дубль оформил и пенальти заработал. Он очень хороший бомбардир. Догонит ли Кержакова? По потенциалу — способен, да. Если команда будет играть, и он будет забивать, то, конечно, сможет догнать», — сказал Тарханов Metaratings.ru.

На данный момент лидирует Артем Дзюба со 148 голами, у Александра Кержакова — 133. Смолов забил 95 и обогнал Романа Павлюченко (94).