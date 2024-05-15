Источник: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» и «Жирону» из Лиги чемпионов

УЕФА попросил владельцев «Манчестер Сити» продать часть своей доли каталонской «Жироне». В противном случае оба клуба могут быть не допущены к следующему розыгрышу Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, испанский клуб может отправиться в Лигу Европы, если City Football Group не сократит свое участие.

Компания владеет 100% акциями «Манчестер Сити» и 47% «Жироны». Для участия клубов в следующем сезоне Лиги чемпионов City Football Group придется сократить свою долю в одной из команд до менее чем 30%.

Ранее «Жирона» впервые в своей истории вышла в главный еврокубковый турнир. После 36 туров ла лиги команда располагается на третьем месте с 75 очками.