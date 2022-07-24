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Сегодня, 22:59

Антон Миранчук: «Есть к чему стремиться? К «Реал Мадриду»

Антон Иванов
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук оценил свою игру в начале нового сезона РПЛ.

— Начало сезона нормальное. Есть к чему стремиться? К «Реал Мадриду».

— Как дела у брата?

— У него все нормально.

В первых двух турах нового сезона РПЛ Антон Миранчук записал в свой актив гол и результативную передачу.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 Факел 2 0 1 1 3-4 1
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Оренбург – Урал
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Краснодар – Спартак
 1 : 4
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Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
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Ахмат – Факел
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

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П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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