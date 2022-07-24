Антон Миранчук: «Есть к чему стремиться? К «Реал Мадриду»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук оценил свою игру в начале нового сезона РПЛ.

— Начало сезона нормальное. Есть к чему стремиться? К «Реал Мадриду».

— Как дела у брата?

— У него все нормально.

В первых двух турах нового сезона РПЛ Антон Миранчук записал в свой актив гол и результативную передачу.