Агент Ивана и Мантуана рассказал, когда футболисты прибудут в расположение «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских новичков «Зенита» Ивана Куарежмы и Густава Мантуана рассказал, когда футболисты присоединятся к команде.

«Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита» в понедельник. С чем связана задержка? Не могу сказать», — сказал Гарсия «СЭ».

29 июня петербургский клуб объявил об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса». При этом в бразильский клуб из «Зенита» на правах аренды перешел нападающий Юри Алберто.