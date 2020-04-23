УЕФА снова рекомендовал завершить все чемпионаты. И готов рассмотреть альтернативные форматы

УЕФА проинформировал о ходе переговоров по поводу завершения сезона в национальных чемпионатах в связи с пандемией коронавируса.

Как информирует официальный сайт организации, лиги и национальные ассоциации должны приложить все усилия, чтобы завершить турниры. При идеальном сценарии, если пандемическая обстановка позволяет, турниры должны быть завершены. Если доиграть сезон в прежнем формате не представляется возомжным, предпочтительнее было бы возобновить соревнования в другом формате, чтобы места в чемпионате были распределены по спортивному принципу.

Однако при определенных обстоятельствах у них есть право досрочно прервать турнир.

Такое право может быть реализовано, если есть указание государственных властей, запрещающее проведение спортивных событий. Также можно завершить сезон, если имеют место непреодолимые экономические проблемы, которые делают невозможным завершение соревнований, поскольку это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних соревнований и/или клубов.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 660 601 человек. Зафиксировано 185 483 летальных исхода от инфекции, вылечились 730 518 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 849 092 человека. Далее идут — Испания (213 024), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (151 022).