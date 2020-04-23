УЕФА назвал способ отбора в еврокубки, если чемпионаты не будут доиграны

УЕФА на официальном сайте озвучил способ отбора в Лигу чемпионов и Лигу Европы, если чемпионаты не будут доиграны.

Если внутренние соревнования досрочно прекратятся по законным причинам в соответствии с вышеуказанными условиями, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбора клубов для еврокубков УЕФА 2020/21 на основе спортивных заслуг в национальных соревнованиях-2019/20:

— процедура отбора клубов должна основываться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. В противном случае национальные ассоциации и лиги должны иметь возможность определять итоговые позиции на своих внутренних соревнованиях с учетом конкретных обстоятельств каждого соревнования;

— окончательное определение мест для клубных соревнований УЕФА должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами на национальном уровне.