Клубы АПЛ проголосовали за введение потолка затрат

Клубы АПЛ провели голосования на тему введения потолка расходов, сообщает BBC.

Сообщается, что большинство команд высшего английского дивизиона проголосовало за введение потолка. Отмечается, что против выступили три клуба: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». «Челси» воздержался.

Ожидается, что концепция потолка затрат будет представлена в июне этого года.

После 35 туров «Арсенал» (80 очков) лидирует в АПЛ, опережая на одно очко «Манчестер Сити», но у «горожан» есть игра в запасе. Третьим в турнирной таблице идет «Ливерпуль» (75).