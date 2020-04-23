Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол

SportMediaset: УЕФА требует от европейских федераций завершить внутренние турниры до 3 августа

14:42
Теги:

Все европейские футбольные федерации должны представить планы по завершению сезона-2019/20 к концу мая, сообщает SportMediaset.it.

По информации источника, в УЕФА приняли решение о том, что все футбольные федерации Европы должны предоставить ассоциации свои планы по завершению сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса, до 27 мая. Сообщается, что требование УЕФА ко всем федерациям — завершить внутренние турниры до 3 августа.

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир