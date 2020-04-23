SportMediaset: УЕФА требует от европейских федераций завершить внутренние турниры до 3 августа
14:42
Все европейские футбольные федерации должны представить планы по завершению сезона-2019/20 к концу мая, сообщает SportMediaset.it.
По информации источника, в УЕФА приняли решение о том, что все футбольные федерации Европы должны предоставить ассоциации свои планы по завершению сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса, до 27 мая. Сообщается, что требование УЕФА ко всем федерациям — завершить внутренние турниры до 3 августа.
+++ #UEFA: «Le federazioni presentino piano campionati entro 27 maggio, stagioni chiuse entro il 3 agosto +++#SportMediaset— SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) April 23, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020