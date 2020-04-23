SportMediaset: УЕФА требует от европейских федераций завершить внутренние турниры до 3 августа

Все европейские футбольные федерации должны представить планы по завершению сезона-2019/20 к концу мая, сообщает SportMediaset.it.

По информации источника, в УЕФА приняли решение о том, что все футбольные федерации Европы должны предоставить ассоциации свои планы по завершению сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса, до 27 мая. Сообщается, что требование УЕФА ко всем федерациям — завершить внутренние турниры до 3 августа.