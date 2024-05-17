Тошич: «В России не готов был выступать ни за кого, кроме ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» рассказал о предложении тульского «Арсенала» летом 2017 года.

— Другие клубы РПЛ на вас не выходили в 2017 году?

— Было предложение от тульского «Арсенала». Агент вел переговоры, но я сказал ему, что не хочу там играть. Потому что в России не готов был выступать ни за кого, кроме ЦСКА. Уже в тот момент я понимал, что уеду в другой чемпионат. И вскоре подписал контракт с «Партизаном».

Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 по август 2017 года. Он провел за армейцев 239 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.