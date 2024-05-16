В ФИФА готовы присуждать за расизм техническое поражение

ФИФА собирается признать расиистское поведение правонарушением и внести его в дисциплинарные кодексы ассоциаций-членов организации. Соответствующее заявление организации опбуликовал журналист телеканала Sky Роб Харрис в социальной сети X.

«Мы вместе сделаем расизм особым правонарушением с обязательным включением в дисциплинарные кодексы всех 211 ассоциаций-членов ФИФА, отделяя расизм от других инцидентов, предоставив конкретные и строгие санкции, включая техническое поражение», — говорится в сообщении.

В ФИФА также добавили, что теперь футболист сможет показать специальный жест — скрестить руки, чтобы сообщить судье о проявлениее расизма. Он может послужить поводом для приостановки или прекращения матча. В случае если игрок трижды подвергнется расизму, арбитр получит право досрочно завершить встречу. Чтобы сообщить об акте расизма, футболисту или члену команды необходимо будет скрестить руки.