Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:34

В ФИФА готовы присуждать за расизм техническое поражение

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ФИФА собирается признать расиистское поведение правонарушением и внести его в дисциплинарные кодексы ассоциаций-членов организации. Соответствующее заявление организации опбуликовал журналист телеканала Sky Роб Харрис в социальной сети X.

«Мы вместе сделаем расизм особым правонарушением с обязательным включением в дисциплинарные кодексы всех 211 ассоциаций-членов ФИФА, отделяя расизм от других инцидентов, предоставив конкретные и строгие санкции, включая техническое поражение», — говорится в сообщении.

В ФИФА также добавили, что теперь футболист сможет показать специальный жест — скрестить руки, чтобы сообщить судье о проявлениее расизма. Он может послужить поводом для приостановки или прекращения матча. В случае если игрок трижды подвергнется расизму, арбитр получит право досрочно завершить встречу. Чтобы сообщить об акте расизма, футболисту или члену команды необходимо будет скрестить руки.

ФИФА
6
5
Читайте также
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

16-летнего воспитанника «Зенита» привлекут к тренировкам чемпиона Болгарии

В Госдуме поддержали инициативу ФИФА признать расизм правонарушением

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости