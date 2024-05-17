Семин не верит, что «Динамо» сможет стать чемпионом в 29-м туре РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.

«Я не верю, что «Динамо» станет чемпионом в 29-м туре. Все будет идти до последнего тура. Сейчас все в руках «Динамо». Все зависит от них самих. «Зенит» должен полагаться на удачу в какой-то мере», — сказал Семин «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

В 29-м туре РПЛ «Динамо» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов». Матч пройдет 18 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.