Mash: вратарь ЦСКА Тороп пропустит четыре месяца из-за переломов лицевой кости

Вратарю ЦСКА Владиславу Торопу в пятницу, 17 мая, проведут операцию в связи с травмой, полученной в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5), сообщает Mash.

В игре, которая прошла 15 мая, голкипер армейцев столкнулся в защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом, в результате чего получил множественные травмы лица. У футболиста московской команды диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа. Ранее в ЦСКА заявили, что Тороп находится под присмотром врачей в одной из московских больниц.

Как отмечает источник, врачи университетской больницы МГСМУ провели консилиум после того, как футболист сдал анализ. На 17 мая ему назначена операция, которую будет проводить опытный хирург Артур Кондрат. Предварительно, восстановление игрока займет около четырех месяцев.

Также специалисты не исключают появление у Торопа психологического надлома, как у вратаря «Челси» Петра Чеха, который после подобной травмы до конца своей футбольной карьеры защищал ворота лондонского клуба в шлеме.