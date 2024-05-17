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Сегодня, 16:30

«Локомотив» — «Факел»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Факел» сыграет с «Локомотивом» 18 мая в 29-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Локомотива» Жерзино Ньямси.
Жерзино Ньямси.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Факел» 18 мая сыграют в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Их встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Она начнется в 16.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Локомотив» — «Факел» начнется в 16.15 мск на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». В прямом эфире матч также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет 18 мая текстовую онлайн-трансляцию противостояния команд Михаила Галактионова и Игоря Черевченко. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события игры «Локо» — «Факел».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Факел» располагается на 14-й строчке в чемпионате с 29 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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