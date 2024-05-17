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Сегодня, 15:45

Шунин заявил, что победа над «Зенитом» стала переломным моментом для «Динамо»

Владислав Корегин
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о борьбе московского клуба за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мы каждый год готовимся и надеемся на то, что в этом сезоне сможем занять первое место. Сейчас, спустя 48 лет, мы к этому близки, но остаются последние два шага. Переломный момент? Наверное, матч с «Зенитом», когда мы уверенно выиграли 1:0. Питер потерял очки и подпустил нас совсем близко, а мы зарядились и почувствовали, что готовы бороться за чемпионство. Эта победа важна еще и потому, что в случае равенства очков мы будем выше в таблице», — цитирует Шунина Sport24.

28 апреля «Динамо» одержало домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ. Автором единственного гола прошедшей встречи стал нападающий Константин Тюкавин

На данный момент команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка после 28 туров. Идущий на второй строчке «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Источник: Sport24
Антон Шунин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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Ахмат – Зенит
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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

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